"Мій особистий фільм жахів": під обстріл РФ у Києві потрапив будинок відомої нардепки (фото)

Будинок накрило потужною вибуховою хвилею

Масована атака РФ по Україні торкнулася багатьох українців. Не оминули її наслідки і депутатів.

Під обстріл потрапило житло голови партії "Голос" Кіри Рудик. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Народна обраниця назвала те, що сталося "особистим фільмом жахів". Її будинок накрило вибуховою хвилею під час атаки на Київ.

"Осколки – повсюди. Вікон більше немає. Пошкоджений фасад. Домашній затишок змінив запах диму і пекла, яке несе росія", — розповідає вона і додає "Найкраща новина – ми знайшли мою Мішель. Дякую всім, хто допомагає і піклується".

Нагадаємо, що під час атаки на Київ 2 січня, за попередніми даними, постраждали 12 людей. Із них 11 осіб госпіталізували, а одній надали допомогу на місці. Зазначимо, що під час ракетної атаки по українській столиці в Солом’янському районі міста було пошкоджено житловий будинок. На місці почалася пожежа. З деяких квартир видніється вогонь, територія перед будинком уся в густому диму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 2 січня після ракетного обстрілу в деяких районах Києва зникла електрика і вода. У ДТЕК прояснили ситуацію та назвали проблемні райони. Все невдовзі обіцяють виправити.