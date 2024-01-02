Помста за Київ та Харків: у Бєлгороді пролунали три серії вибухів, які наслідки (фото)
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Без жертв не обійшлось
У російському Бєлгороді пролунала вже третя хвиля вибухів за вівторок, 2 січня. Містом лунає повітряна тривога, а губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков закликає мешканців міста не підходити до вікон та дотримуватись правил безпеки.
Про це повідомляють російські телеграм-канали. Водночас Міноборони Росії звітує про вдалу роботу ППО, а росіяни скаржаться на закритті укриття.
"Близько 12:00, 13:00 та 14:00 мск припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха"", — йдеться у повідомленні.
У загальному, за даним оборонного відомства, окупантів було знищено 17 ракет. Тим часом місцеві телеграм-канали поширюють інформацію про значні руйнування у місті.
Відомо про руйнування в районі авторинку на вулиці Студенській, де було пошкоджено проїжджу частину внаслідок обстрілу. Місцеві пишуть, що постраждав автосалон.
А також зазначають, що уламки ракет пошкодили будинки росіян та автівки.
За попередньою інформацією, одна людина загинула та ще пʼятеро постраждали. Загинув чоловік, який їхав в автівці, коли поруч з нею стався вибух. У постраждалих осколкові рани. Одна жінка постраждала під час пересування громадським транспортом, адже в дах автобуса влучив уламок.
Раніше "Телеграф" писав, що в інциденті з російським Бєлгородом, який вчора струсила низка потужних вибухів, продовжують знаходити різні нестиковки. Вони стосуються заяв Росії.