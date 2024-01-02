Обстріл України "перекинувся" на Бєлгород: у місті потужні вибухи та тривога (відео)

На вулицях лунає виття сирен

Після масованої атаки в Україну вибухи перекинулися на російський Бєлгород. Там зараз лунають сирени, а місцеві чують вибухи.

Про це повідомляють місцеві паблики. За їхніми даними, в області станом на 11 ранку нарахували вже близько двох десятків потужних "хлопків". На вулицях лунає виття сирен.

Деякі звуки вибухів потрапили на відео.

Місцеві жителі побігли в укриття, але відразу почали масово скаржитися, що вони закриті.

В цей же час де-не-де вже знаходять уламки невідомої зброї.

Звуки вибухів тим часом не вщухають.

Нагадаємо, що 2 січня РФ масово обстріляла Україну. Через обстріл країни-терористки у Києві та області частково зникло світло. Найбільше під удар ворога потрапили Київ та Харків.

У столиці внаслідок масованої ракетної атаки постраждали дванадцять людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомляв "Телеграф", 2 січня одна з ракет, запущених російськими військовими по Україні, впала в селі Петропавлівка Воронезької області. Там утворилася вирва, постраждало багато будинків.