Обстріл України "перекинувся" на Бєлгород: у місті потужні вибухи та тривога (відео)
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На вулицях лунає виття сирен
Після масованої атаки в Україну вибухи перекинулися на російський Бєлгород. Там зараз лунають сирени, а місцеві чують вибухи.
Про це повідомляють місцеві паблики. За їхніми даними, в області станом на 11 ранку нарахували вже близько двох десятків потужних "хлопків". На вулицях лунає виття сирен.
Деякі звуки вибухів потрапили на відео.
Місцеві жителі побігли в укриття, але відразу почали масово скаржитися, що вони закриті.
В цей же час де-не-де вже знаходять уламки невідомої зброї.
Звуки вибухів тим часом не вщухають.
Нагадаємо, що 2 січня РФ масово обстріляла Україну. Через обстріл країни-терористки у Києві та області частково зникло світло. Найбільше під удар ворога потрапили Київ та Харків.
У столиці внаслідок масованої ракетної атаки постраждали дванадцять людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Як повідомляв "Телеграф", 2 січня одна з ракет, запущених російськими військовими по Україні, впала в селі Петропавлівка Воронезької області. Там утворилася вирва, постраждало багато будинків.