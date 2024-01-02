Обстрел Украины "перекинулся" на Белгород: в городе мощные взрывы и тревога (видео)

На улицах раздается вой сирен

После массированной атаки на Украину взрывы перекинулись на российский Белгород. Там сейчас звучат сирены, а местные слышат взрывы.

Об этом сообщают местные паблики. По их данным, в области по состоянию на 11 утра насчитали уже около двух десятков мощных "хлопков". На улицах раздается вой сирен.

Некоторые звуки взрывов попали и на видео.

Местные жители ломанулись в укрытия, но тут же стали массово жаловаться, что они закрыты.

В это же время кое-где уже находят обломки неизвестного оружия.

Звуки взрывов тем временем не утихают.

Напомним, что 2 января РФ массированно обстреляла Украину. Из-за обстрела страны-террористки в Киеве и области частично исчез свет. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков.

В столице в результате массированной ракетной атаки пострадали двенадцать человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщал "Телеграф", 2 января, одна из ракет, запущенных российскими военными по Украине, упала в селе Петропавловка Воронежской области. Там образовалась воронка, пострадало много домов.