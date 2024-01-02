Обстрел Украины "перекинулся" на Белгород: в городе мощные взрывы и тревога (видео)
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На улицах раздается вой сирен
После массированной атаки на Украину взрывы перекинулись на российский Белгород. Там сейчас звучат сирены, а местные слышат взрывы.
Об этом сообщают местные паблики. По их данным, в области по состоянию на 11 утра насчитали уже около двух десятков мощных "хлопков". На улицах раздается вой сирен.
Некоторые звуки взрывов попали и на видео.
Местные жители ломанулись в укрытия, но тут же стали массово жаловаться, что они закрыты.
В это же время кое-где уже находят обломки неизвестного оружия.
Звуки взрывов тем временем не утихают.
Напомним, что 2 января РФ массированно обстреляла Украину. Из-за обстрела страны-террористки в Киеве и области частично исчез свет. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков.
В столице в результате массированной ракетной атаки пострадали двенадцать человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Как сообщал "Телеграф", 2 января, одна из ракет, запущенных российскими военными по Украине, упала в селе Петропавловка Воронежской области. Там образовалась воронка, пострадало много домов.