Росія готується до нового наступу? У ЗМІ назвали можливий напрямок удару

РФ намагається знову окупувати Куп’янськ

Україна готується до відновлення російського наступу поблизу Харкова. Російські окупанти останнім часом посилили обстріли міста та прилеглого регіону.

Про це повідомляє The Telegraph. За словами місцевих чиновників, у четвер, 4 січня, російські війська завдали ударів по місту та 15 навколишнім населеним пунктам із застосуванням ракет, артилерії та мінометів.

Джерело, близьке до Збройних сил України, повідомило виданню, що цілі включали як цивільні будівлі, так і військові позиції, що розглядається як підготовка до широкомасштабного наступу найближчими тижнями. Зазначається, що Київ не оприлюднив подробиць атак, але пізно в середу джерело повідомило, що "цілий день військові об’єкти в регіоні обстрілювалися перед нападом".

Місцеві підрозділи військової розвідки вважають, що російські війська можуть планувати посилити повітряні атаки цими вихідними. Джерело додало, що сухопутний наступ може розпочатися незабаром після цього, можлива дата його початку – 15 січня.

Видання нагадало, що І російські, і українські війська борються за кращі позиції вздовж лінії фронту, яка охоплює Куп’янськ, Сватове та Кремінну, неподалік від кордону Харківської області. РФ зосередила свої ресурси в цьому районі, намагаючись наступати на контрольовані Україною міста Кремінна та Лиман.

Зазначається, що українські чиновники витратили місяці на підготовку передбачуваного наступу в напрямку Куп'янська. Військові командири на північному сході України назвали цей район одним із "найгарячіших", навіть коли київські війська намагалися здійснити літній контрнаступ на півдні. Видання підкреслює, що це місто, якщо його захоплять російські війська, могло б стати важливим матеріально-технічним плацдармом для наступальних поштовхів далі на південь чи захід.

Нагадаємо, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов завив, що головною метою російських окупантів на Харківщині зараз є повторне захоплення Куп’янська-Вузлового.