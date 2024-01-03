Россия не прекращает обстреливать Харьков: появились фото последствий новой атаки

Один из харьковчан оказался заблокированным в своей квартире

Несмотря на завершение массированного обстрела со стороні РФ, от которого, в частности, серьезно пострадал Харьков, данный город продолжает подвергаться ударам. Один из таких произошел в ночь на 3 января.

В МВД показали фото последствий новой атаки. По данным правоохранителей, одна из ракет попала в здание учебного заведения. Взрывом также повреждены окна соседних жилых домов.

Спасатели провели обследование окрестных домов, в одном из которых обнаружили мужчину, заблокированного в своей квартире. Чрезвычайники деблокировали входную дверь, изуродованную взрывной волной.

"Работали и психологи ГСЧС, которые общались с жителями пострадавших домов. Жертв и раненых нет", — говорится в сообщении.

Как ранее мы писали, 2 января РФ массированно обстреляла Украину. Из-за обстрела страны-террористки в Киеве и области частично исчез свет. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков. Согласно официальным данным, на Харьковщине пострадали десятки человек.

Также мы сообщали о том, что Зеленский прокомментировал массированную атаку РФ.