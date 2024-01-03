Впечатлили обстрелы? Президент Словакии изменила мнение по поводу оружия для Украины

Словакия много чем помогала Украине до смены власти в сентябре 2023 года

После очередного масштабного обстрела Украины российскими оккупантами президент Словакии Зузана Чапутова призвала передать нашей стране необходимое оружие для самозащиты. При том, что ранее она поддержала остановку его поставок.

Как сообщила в Чапутова в своем X, новый год для Украины начался с масштабного обстрела, которое она назвала очередным зверством россиян.

"Россия выпустила рекордное количество ракет и беспилотников по городам и поселкам Украины, чтобы терроризировать мирное население. Лучший способ гарантировать, что агрессия Москвы не продолжится еще и в следующем году — это предоставить Украине средства, необходимые для самозащиты", — написала она.

Стоит отметить, что после того, как в конце сентября 2023 году ко власти в Словакии пришла пророссийская партия Smer-D, новый премьер Роберт Фицо заявил, что поставки оружия Украине будут прекращены. После этого Чапутова поддержала это решение и выступила против идеи передачи Украине нового пакета оружейной помощи пока новое правительство еще не было сформировано.

Добавим, что новое правительство Словакии разрешило коммерческим предприятиям продолжать выполнять уже заключенные с Киевом контракты.