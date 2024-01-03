Вразили обстріли? Президент Словаччини змінила думку щодо зброї для України

Словаччина багато чим допомагала Україні до зміни влади у вересні 2023 року

Після чергового масштабного обстрілу України російськими окупантами президент Словаччини Зузана Чапутова закликала передати нашій країні потрібну зброю для самозахисту. При тому, що раніше вона підтримала зупинку його постачання.

Як повідомила Чапутова у своєму X, новий рік для України почався з масштабного обстрілу, яке вона назвала черговим звірством росіян.

"Росія випустила рекордну кількість ракет і безпілотників по містах та селищах України, щоб тероризувати мирне населення. Найкращий спосіб гарантувати, що агресія Москви не продовжиться ще й наступного року — це надати Україні кошти, необхідні для самозахисту", — написала вона.

Варто зазначити, що після того, як наприкінці вересня 2023 року до влади у Словаччині прийшла проросійська партія Smer-D, новий прем’єр Роберт Фіцо заявив, що постачання зброї Україні буде припинено. Після цього Чапутова підтримала це рішення і виступила проти ідеї передачі Україні нового пакету збройової допомоги, поки новий уряд ще не був сформований.

Додамо, що новий уряд Словаччини дозволив комерційним підприємствам продовжувати виконувати вже укладені з Києвом контракти.