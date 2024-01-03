Росія не припиняє обстрілювати Харків: з'явилися фото наслідків нової атаки
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Один із харків’ян виявився заблокованим у своїй квартирі
Незважаючи на завершення масованого обстрілу з боку РФ, від якого, зокрема, серйозно постраждав Харків, це місто продовжує зазнавати ударів. Один із таких стався в ніч проти 3 січня.
У МВС показали фото наслідків нової атаки. За даними правоохоронців, одна з ракет влучила у будівлю навчального закладу. Вибухом також пошкоджено вікна сусідніх житлових будинків.
Рятувальники провели обстеження навколишніх будинків, у одному з яких виявили чоловіка, заблокованого у своїй квартирі. Надзвичайники деблокували вхідні двері, понівечені вибуховою хвилею.
"Працювали і психологи ДСНС, які спілкувалися з мешканцями постраждалих будинків. Жертв та поранених немає", — йдеться у повідомленні.
Як раніше ми писали, 2 січня РФ масово обстріляла Україну. Через обстріл країни-терористки у Києві та області частково зникло світло. Найбільше під удар ворога потрапили Київ та Харків. Згідно з офіційними даними, на Харківщині постраждали десятки людей.
Також ми повідомляли про те, що Зеленський прокоментував масовану атаку РФ.