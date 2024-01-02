Майже сотня поранених, є загиблі: Зеленський прокоментував ранкову атаку (відео)

Станом на 11:00 відомо про 92 поранених

Президент Володимир Зеленскький відреагував на чергову російську ракетну атаку по Україні, що сталася 2 січня. Голова держави повідомив, що станом на 11:00 відомо про 92 поранених. Усім надається допомога.

Четверо людей загинули. Про це український лідер написав у своєму Telegram.

"Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби. Понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики, поліцейські. Київ та область, Харків", — йдеться у повідомленні.

Голова держави зазначив, що вже третю добу захисники українського неба "роблять неймовірну роботу". Із 31 грудня російські загарбники застосували вже близько 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів. Володимир Зеленський зазначив, що абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах.

"Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не "петріоти" та інші захисні системи. Цьогоріч продовжимо роботу з усіма у світі, хто цінує життя, щоб додатково зміцнити наш повітряний щит і притягти Росію до відповідальності за скоєне. Держава-терорист повинна відчути наслідки того, що вона робить.", — сказав Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомив, що з З1 січня 2023 року по 1 січня 2024 року Росія випустила по Україні 5011 ракет і дронів. Протиповітряна оборона (ППО) України змогла "приземлити" 3543 ворожі об’єкти.