"Кинджали" летіли на багатоповерхівки, є жертви: наслідки ракетного удару по Україні (фото та відео)

Загинуло щонайменше четверо людей

Вранці у вівторок, 2 січня, Росія здійснила масований ракетний удар по Україні, зокрема застосувавши "Кинджали". Під ударом опинилися Київ та Харків, є загиблі та десятки постраждалих. Вибухи внаслідок роботи ППО чули також у Сумах та Кропивницькому.

Як повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець, 2 січня російські війська випустили по Україні близько 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Майже у кожному районі Києва є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі, є постраждалі. У Харкові – понад 40 поранених, загинула жінка. Президент України Володимир Зеленський заявив, станом на 10:50 кількість загиблих під час удару досягла 4 людей. 92 особи постраждали.

Київ

Перші вибухи у Києві пролунали після 7 ранку. Росіяни вдарили по столиці "Кинджалами". Їх збивала ППО, внаслідок падіння уламків ракет сталися пожежі, значні руйнування. Про наслідки повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Відомо про загибель 86-річної жінки.

Повітряна тривога сумарно тривала близько шести годин. Спочатку ворог запустив на столицю близько півтора десятка "Shahed". А за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

"Силами та засобами протиповітряної оборони були уражені всі БПЛА "Shahed" і понад 6 десятків ракет Х-101/Х555Х-55 і десяток Х-47М2 "Кинджал" (остаточно тип і кількість дадуть ЗС). Але в результаті такої масованої ракетної атаки у столиці, на жаль, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури. Є постраждалі.Особливо страшні наслідки у Солом’янському районі. Відбулося загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. Бійці ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей. Попередньо вже виявлено понад 25 постраждалих. Ці дані ще не уточнюються", — повідомив Попко.

Наслідки ракетної атаки в інших районах:

у Деснянському районі попередньо є займання супермаркету;

попередньо є займання супермаркету; у Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;

пошкоджено нежитлові приміщення; у Голосіївському районі падіння уламків на відкритій території;

падіння уламків на відкритій території; у Печерському районі – на дах 9-ти поверхового житлового будинку; ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;

– на дах 9-ти поверхового житлового будинку; ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок; в Оболонському районі є займання житлового будинку, падіння уламків на територію нежитлової забудови та складських приміщень:

є займання житлового будинку, падіння уламків на територію нежитлової забудови та складських приміщень: у Святошинському районі – на нежитлову забудову;

– на нежитлову забудову; у Подільському районі є займання на території ринку; пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання та загорілося приблизно 6 авто; також залишки впали на нежитлову забудову. Також можливе займання житлового будинку. Інформація перевіряється;

є займання на території ринку; пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання та загорілося приблизно 6 авто; також залишки впали на нежитлову забудову. Також можливе займання житлового будинку. Інформація перевіряється; у Шевченківському районі – падіння останків на відкриту територію

Через ракетний удар у деяких районах міста є проблеми з електропостачанням та водопостачанням. Через пожежі у столиці дуже погіршилася якість повітря.

Як повідомили в "Укренерго", через обстріл у Києві та області знеструмлено понад 250 тисяч споживачів. Є пошкодження у мережах "Укренерго" та обленерго та у столиці та в області.

Київська область

Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, під час ракетного удару Росії постраждали Бориспільський, Бучанський, Фастівський райони.

"На Фастівщині ліквідовано спалах житлового будинку. Двоє людей загинули. У Вишневому пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинків і понад 40 автомобілів. Постраждали 7 людей", — пише він.

Харків

Перші вибухи пролунали в Харкові після сьомої ранку, під удар потрапив Шевченківський район, росіяни атакували місто "Кинджалами". Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, по Шевченківському району було завдано щонайменше 6 ракетних ударів. Відомо про одну загиблу жінку. За попередніми даними, постраждала 41 особа, з них 2 – діти, вони перебувають у лікарні. 17 постраждалих госпіталізували: 4 з них перебувають у тяжкому стані.

Як повідомляв "Телеграф", 2 січня одна з ракет, запущених російськими військовими по Україні, впала в селі Петропавлівка Воронезької області. Там утворилася вирва, постраждало багато будинків.