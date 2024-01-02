"Кинжалы" летели на многоэтажки, есть жертвы: последствия ракетного удара по Украине (фото и видео)

Погибло по меньшей мере четверо людей

Утром во вторник, 2 января, Россия осуществила массированный ракетный удар по Украине, в том числе применив "Кинжалы". Под ударом оказались Киев и Харьков, есть погибшие и десятки пострадавших. Взрывы в результате работы ПВО слышали также в Сумах и Кропивницком.

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, 2 января российские войска выпустили по Украине около 11 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Почти в каждом районе Киева есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары, есть пострадавшие. В Харькове — более 40 раненых, погибла женщина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, по состоянию на 10:50 количество погибших в ходе удара достигло 4 человек. 92 человека пострадали.

Киев

Первые взрывы в Киеве прогремели после 7 утра. Россияне ударили по столице "Кинжалами". Их сбивала ПВО, в результате падения обломков ракет произошли пожары, есть значительные разрушения. О последствиях сообщил начальник КГВА Сергей Попко. Известно о гибели 86-летней женщины.

Воздушная тревога суммарно продолжалась около 6 часов. Сначала враг запустил на столицу около полутора десятков "Shahed". А вслед за ними более полутора десятков стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили группами и волнами крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55. Одновременно с заходом ракет на Киев более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

"Силами и средствами противовоздушной обороны были поражены все БПЛА "Shahed" и более 6 десятков десятков ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал" (окончательно тип и количество дадут ВС). Но в результате такой массированной ракетной атаки в столице, к сожалению, есть разрушения жилой застройки, повреждения инфраструктуры. Есть пострадавшие. Особенно страшные последствия в Соломенском районе. Произошло возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. Бойцы ГСЧС проводили деблокирование и эвакуацию людей. Предварительно уже выявлено более 25 пострадавших. Эти данные еще не уточняются", — сообщил Попко.

Последствия ракетной атаки по другим районам:

в Деснянском районе предварительно есть возгорание супермаркета;

предварительно есть возгорание супермаркета; в Дарницком районе повреждены нежилые помещения;

повреждены нежилые помещения; в Голосеевском районе падение обломков на открытой территории;

падение обломков на открытой территории; в Печерском районе – на крышу 9-ти этажного жилого дома; еще один многоэтажный дом и частный дом;

– на крышу 9-ти этажного жилого дома; еще один многоэтажный дом и частный дом; в Оболонском районе есть возгорание жилого дома, падение обломков на территорию нежилой застройки и складских помещений:

есть возгорание жилого дома, падение обломков на территорию нежилой застройки и складских помещений: в Святошинском районе – на нежилую застройку;

– на нежилую застройку; в Подольском районе есть возгорание на территории рынка; повреждена газовая труба, магистрали водоснабжения и загорелось примерно 6 авто; а также остатки упали на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Информация проверяется;

есть возгорание на территории рынка; повреждена газовая труба, магистрали водоснабжения и загорелось примерно 6 авто; а также остатки упали на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Информация проверяется; в Шевченковском районе – падение останков на открытую территорию.

Из-за ракетного удара в некоторых районах города есть проблемы с электроснабжением и водоснабжением. Из-за пожаров в столице очень ухудшилось качество воздуха.

Как сообщили в "Укрэнерго", из-за обстрелов в Киеве и области обесточено более 250 тысяч потребителей. Есть повреждения в сетях "Укрэнерго" и облэнерго и в столице и в области.

Киевская область

Как сообщил министр МВД Игорь Клименко, в ходе ракетного удара России пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы.

"На Фастовщине ликвидировано возгорание жилого дома. Два человека погибли. В Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали 7 человек", — пишет он.

Харьков

Первые взрывы прогремели в Харькове после семи утра, под удар попал Шевченковский район, россияне атаковали город "Кинжалами". Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по Шевченковскому району было нанесено не менее 6 ракетных ударов. Известно об одной погибшей женщине. По предварительным данным, пострадал 41 человек, из них 2 – дети, они находятся в больнице. 17 пострадавших госпитализировали: 4 из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал "Телеграф", 2 января, одна из ракет, запущенных российскими военными по Украине, упала в селе Петропавловка Воронежской области. Там образовалась воронка, пострадало много домов.