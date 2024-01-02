Почти сотня раненых, есть погибшие: Зеленский прокомментировал утреннюю атаку (видео)

По состоянию на 11:00 известно о 92 раненых

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную российскую ракетную атаку по Украине, произошедшую 2 января. Глава государства сообщил, что по состоянию на 11:00 известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь.

Четверо человек погибли. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram.

"Мои соболезнования родным и близким. Сейчас идет ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы. Более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики, полицейские. Киев и область, Харьков", — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что уже третьи сутки защитники украинского неба "делают невероятную работу". С 31 декабря российские захватчики применили уже около 170 "шахедов" и десятки ракет разных типов. Владимир Зеленский отметил, что абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам.

"Я благодарю всех партнеров, которые помогают в укреплении нашего воздушного щита. И очевидно, что это помогает спасать сотни жизней ежедневно и каждую ночь, которые были бы унесены российским террором, если бы не "петриоты" и другие защитные системы. В этом году продолжим работу со всеми в мире, кто ценит жизнь, чтобы дополнительно укрепить наш воздушный щит и привлечь Россию к ответственности за содеянное. Государство-террорист должно ощутить последствия того, что оно делает.", – сказал Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" сообщил, что с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года Россия выпустила по Украине 5011 ракет и дронов. Противовоздушная оборона (ПВО) Украины смогла "приземлить" 3543 вражеских объекта.