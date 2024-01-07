Украина готовится к новому контрнаступлению? СМИ назвали возможное направление и условие

Он может начаться с проблемного для россиян направления

Украина может перейти в наступление после получения самолетов F-16. Это может произойти в ближайшие месяцы.

Об этом пишет немецкое издание Welt. Отмечается, что Украина должна получить F-16 от Норвегии.

Издание напомнило, что украинские войска удерживают плацдарм на левом берегу возле Крынок Херсонской области. Оттуда до временно оккупированного Крыма всего около 60 километров.

Журналисты также подчеркнули, что для россиян Крым остается одной из самых проблемных зон. Отмечается, что Украине недавно снова удалось нанести успешные удары по российской базе ВВС. Также ВСУ активно уничтожают ПВО и радиолокационные станции.

Напомним, по данным американского Института изучения войны, Вооруженные силы Украины могут получить первую партию истребителей F-16 гораздо раньше, чем ранее считалось.