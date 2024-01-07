Россия готовит новое наступление на Харьковщине: угрожает ли оно самому Харькову (карта)

Важно правильно разграничивать различные направления боев

Россияне на Купянском направлении продолжают готовиться к наступлению. Впрочем, самому Харькову сейчас ничего не угрожает.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что на Купянском направлении действительно фиксируется увеличение количества российских военных и их подготовка к форсированию на севере области реки Оскол в двух местах – это планы врага на сегодняшний день. Вторая их цель – Синьковка.

"Что касается направления Харькова, Слобожанское направление — там концентрации сил не обнаружено", — отметил он.

Мусиенко добавил, что важно правильно разграничивать различные направления боев и не путать их. Ведь в Харьковской области существует Слобожанское направление, Харьковское и Купянское.

"Харькову по суше сейчас ничего не угрожает", — сказал Мусиенко.

Как сообщал "Телеграф", представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что разведка не подтверждает данные источников The Telegraph о подготовке наступления россиян на Купянск. Однако определенное накопление сил враг все же производит.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Харьковской ОВ назвал главную цель россиян на Харьковщине. По его словам, оккупанты хотят повторно захватить Купянск-Узловой.