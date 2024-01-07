Росія готує новий наступ на Харківщині: чи загрожує він самому Харкову (мапа)

Важливо правильно розмежовувати різні напрямки боїв

Росіяни на Куп’янському напрямку продовжують готуватися до наступу. Втім, самому Харкову наразі нічого не загрожує.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що на Куп’янському напрямку справді фіксується збільшення кількості російських військових та їх підготовка до форсування на півночі області річки Оскіл у двох місцях – це плани ворога на сьогоднішній день. Друга їхня мета – Синьківка.

"Що стосується напрямку Харкова, Слобожанський напрямок — там концентрації сил не виявлено", — зазначив він.

Мусієнко додав, що важливо правильно розмежовувати різні напрямики боїв та не плутати їх. Адже у Харківській області існує Слобожанський напрямок, Харківський та Куп’янський.

"Харкову по суші зараз нічого не загрожує", — сказав Мусієнко.

Як повідомляв "Телеграф", представник ГУР Андрій Черняк заявив, що розвідка не підтверджує дані джерел The Telegraph про підготовку наступу росіян на Куп’янськ. Однак певне накопичення сил ворог все ж таки виробляє.

Раніше "Телеграф" писав, що голова Харківської ВВ назвав головну мету росіян на Харківщині. За його словами, окупанти хочуть повторно захопити Куп’янськ-Вузловий.