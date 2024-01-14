Росія вже давно планувала захопити Україну, задовго до вторгнення на Донбас

Євген Скрипник на прізвисько "Прапор", який є близьким другом Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, визнав, що той готував війну в Україні ще до 2014 року. Він працював над проєктом "Новоросія", який російські спецслужби розробили задовго до Майдану.

Ігор Гіркін-Стрєлков мав особливу роль ― він створював агентурну мережу в Україні, щоб реалізувати план захоплення. Про це повідомляє антивоєнний канал "Сіяч вітру".

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Гіркін-Стрєлков, бувши співробітником ФСБ Росії, працював над проєктом "Новоросія" задовго до Майдану та повалення проросійського президента України Віктора Януковича. "Прапор" визнав, що якби не його друг, то на Донбасі не розпочалася б війна.

"Без нього там було б як в Одесі та Харкові, нічого б цього не сталося", ― сказав Скрипник.

Ці слова друга Гіркіна-Стрєлкова підтверджують, що Путін довго готував напад на Україну. А також це спростовує заяви "господаря Кремля", нібито він захищає російськомовних після "державного перевороту" у Києві. Насправді рішення про розв’язання війни було ухвалено задовго до Майдану.

Зазначимо, що сам Гіркін-Стрєлков ще у 2014 році заявляв, що саме він розв’язав бойові дії на Донбасі. Він визнав особисту відповідальність за те, що відбувається. З травня до серпня 2014 року він навіть очолив сили бунтівників у Донецьку, але потім "пішов у відставку", оскільки результати "роботи" були незадовільними для Путіна.

У липні 2023 року Ігор Гіркін опинився у в’язниці. Йому висунули підозру в екстремізмі. На нього поскаржився один із депутатів та співробітників ПВК "Вагнер" Дмитро Петровський. Терористу Гіркіну загрожує 5 років позбавлення волі, але це не заважає йому балотуватися у президенти РФ. Він заявив, що планує стати кандидатом на цю посаду й скласти конкуренцію беззмінному Путіну.

Раніше "Телеграф" писав, що нібито у СІЗО Гіркіна побив український військовий "Азова". Фото "пам’ятого" терориста поширили російські пропагандистські ресурси.