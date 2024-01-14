Россия уже давно планировала захватить Украину, задолго до вторжения на Донбасс

Евгений Скрипник по прозвищу "Прапор", который является близким другом Игоря Гиркина-Стрелкова, признал, что тот готовил войну в Украине еще до 2014 года. Он работал над проектом "Новороссия", который российские спецслужбы разработали задолго до Майдана.

У Игоря Гиркина-Стрелкова была особая роль ― он создавал агентурную сеть в Украине, чтобы реализовать план захвата. Об этом сообщает антивоенный канал "Сеятель ветра".

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Гиркин-Стрелков, будучи сотрудником ФСБ России, работал над проектом "Новороссия" задолго до Майдана и свержения пророссийского президента Украины Виктора Януковича. "Прапор" признал, что если бы не его друг, то на Донбассе не началась бы война.

"Без него там бы было как в Одессе и Харькове, ничего бы этого не произошло", ― сказал Скрипник.

Эти слова друга Гиркина-Стрелкова подтверждают, что Путин долго готовил нападение на Украину. А также это опровергает заявления "хозяина Кремля", якобы он защищает русскоговорящих после "государственного переворота" в Киеве. На самом деле решение о развязывании войны было принято задолго до Майдана.

Отметим, что сам Гиркин-Стрелков еще в 2014 году заявлял, что именно он развязал боевые действия на Донбассе. Он признал личную ответственность за происходящее. С мая по август 2014 года он даже возглавил силы мятежников в Донецке, но потом "ушел в отставку", так как результаты "работы" были неудовлетворительными для Путина.

В июле 2023 года Игорь Гиркин оказался в тюрьме. Ему выдвинули подозрение в экстремизме. На него пожаловался один из депутатов и сотрудников ЧВК "Вагнер" Дмитрий Петровский. Террористу Гиркину грозит 5 лет лишения свободы, но это не мешает ему баллотироваться в президенты РФ. Он заявил, что планирует стать кандидатом на этот пост и поставить конкуренцию бессменному Путину.

Ранее "Телеграф" писал, что якобы в СИЗО Гиркина избил украинский военный "Азова". Фото "помятого" террориста распространили российские пропагандистские ресурсы.