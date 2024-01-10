Атака на Євпаторію: стало відомо, хто з російських офіцерів упіймав Storm Shadow у Криму (фото)

Загиблий навіть мав нагороди

Під час удару по Повітряних сил ЗСУ по позиції російських РЛС в Євпаторії загинув топ-офіцер армії РФ. Він командував цілим полком.

Про це повідомляє "Мілітарний", посилаючись на інформацію у російських мережах. Йдеться про командира 3-го радіотехнічного полку (в/ч 85683) Повітряно-космічних сил РФ Ісмагілова Вадима Наільєвича.

Окупант був випускником Челябінського вищого військового автомобільного командно-інженерного училища, яке він закінчив у 2003 році. 15 лютого 2023 року офіцер навіть отримував нагородний годинник від так званого "глави" окупованого Криму.

Зазначається, що хоча точні обставини смерті Ісмагілова невідомі, враховуючи, що повідомлення про його загибель з’явилися майже відразу після удару ЗСУ, а також знаючи його спеціальність та ціль недавньої атаки в Криму, стає очевидним, що окупанта було знищено саме під час удару ракет Storm Shadow по Євпаторії.

Варто нагадати, що ударів було завдано по 222-му вузлу зв’язку (в/ч 03121), який разом із 3-м радіотехнічним полком входить у підпорядкування 31-ї дивізії протиповітряної оборони та за постом РЛС 5Н84А "Оборона-14" в Євпаторії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з’явилося відео наслідків диверсії на залізниці в Криму. У росіян там згоріли цистерни.