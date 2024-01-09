"У вас пропущені": в російському Орлі вибухи на нафтобазі, в Курську працює ППО (фото) — оновлено

Є постраждалі

У російському місті Орел пролунали вибухи, після яких у небо піднявся стовп чорного диму. Зазначається, що дрони атакували нафтобазу "Орелнафтопродукт" у місті.

Про це пишуть російські ЗМІ. Ба більше, губернатор Орловської області офіційно підтвердив падіння двох безпілотників на "об'єкт ПЕК", не вдаючись у подробиці про що саме йдеться.

"Друзі, повідомляю, що на території міста Орла сталося падіння двох безпілотних літальних апаратів на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Загоряння оперативно локалізовано, надається необхідна допомога. На місці події працюють екстрені служби, ситуація знаходиться під повним контролем", — повідомив голова регіону.

Місто Орел на мапі

Задимлення після вибуху

Стовп диму видно з різних точок міста

До цього у місцевих телеграм-каналах писали, що нібито над Орлом працювала ППО. Потім вже почала поширюватись інформація про влучання дронів у нафтобазу, яке представники російської влади назвали "падінням". РосЗМІ пишуть, що нібито резервуари на нафтобазі були пусті.

UPD на 14:45 російські телеграм-канали пишуть, що відбулась вже третя атака дрона і цього разу на "Мостове дорожнє підприємство". Тож, до двох дронів, які впали на нафтобазу, додався ще один дрон-камікадзе, який "приземлився" біля ФДМ "Мостове дорожнє підприємство" в Маслозаводському провулку в Орлі.

Провулок Маслозаводський на мапі

Від вибухів постраждало троє росіян.

Курська область не відстає

Водночас у російських телеграм-каналах пишуть, що дрони, ймовірно, атакували й Курську область, адже там працювала ППО і нібито збила 3 БПЛА. За інформацією росЗМІ, усі вони летіли до району міжнародного аеропорту ім. Гуревича. Також повідомляється, що за безпілотниками нібито відпрацювали над містом Курчатовим та в районі села Горналь. Де від падіння уламків постраждала жінка — її госпіталізували у тяжкому стані з осколковими пораненнями.

Між Орлом та Курськом близько 157 км.

Місто Орел та Курськ на мапі

Небо у Курську

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