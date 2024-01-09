"У вас пропущенные": в российском Орле взрывы на нефтебазе, в Курске работает ПВО (фото) — обновлено

Есть пострадавшие

В российском городе Орел раздались взрывы, после которых в небо поднялся столб черного дыма. Отмечается, что дроны атаковали нефтебазу "Орелнефтепродукт" в городе.

Об этом пишут российские СМИ. Более того, губернатор Орловской области официально подтвердил падение двух беспилотников на "объект ТЭК", не вдаваясь в подробности о чем именно идет речь.

"Друзья, сообщаю, что на территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под полным контролем", — сообщил председатель региона.

Город Орел на карте

Задымление после взрыва

Столб дыма виден с разных точек города

До этого в местных телеграм-каналах писали, что якобы над Орлом работала ПВО. Затем уже начала распространяться информация о попадании дронов в нефтебазу, которую представители российских властей назвали "падением". РосСМИ пишут, что якобы резервуары на нефтебазе были пусты.

UPD на 14:45 — российские телеграм-каналы пишут, что произошла третья атака дрона и на этот раз на "Мостовое дорожное предприятие". К двум дровам, которые упали на нефтебазу, добавился еще один дрон-камикадзе, который "приземлился" возле ФГИ "Мостовое дорожное предприятие" в Маслозаводском переулке в Орле.

Переулок Маслозаводский

От взрывов пострадали трое россиян.

Курская область не отстает

В то же время в российских телеграм-каналах пишут, что дроны, вероятно, атаковали и Курскую область, ведь там работала ПВО и якобы сбила 3 БПЛА. По информации росСМИ, все они летели в район международного аэропорта им. Гуревича. Также сообщается, що по беспилотникам якобы отработали над городом Курчатовом и в районе села Горналь. Где от падения обломков пострадала женщина — её госпитализировали в тяжёлом состоянии с осколочными ранениями.

Заметим, что между Орлом и Курском около 157 км.

Город Орел и Курск на карте

Небо в Курске

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