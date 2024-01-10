Атака на Евпаторию: стало известно, кто из российских офицеров "поймал" Storm Shadow в Крыму (фото)

Погибший даже имел награды

Во время удара по Воздушных сил ВСУ по позиции российских РЛС в Евпатории погиб топ-офицер армии РФ. Он командовал целым полком.

Об этом сообщает "Милитарный", ссылаясь на информацию в российских сетях. Речь идет о командире 3-го радиотехнического полка (в/ч 85683) Воздушно-космических сил РФ Исмагилова Вадима Наильевича.

Оккупант являлся выпускником Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища, которое он закончил в 2003 году. 15 февраля 2023 года офицер даже получал наградные часы от так называемого "главы" оккупированного Крыма.

Отмечается, что хотя точные обстоятельства смерти Исмагилова неизвестны, учитывая, что сообщения о его гибели появились почти сразу после удара ВСУ, а также зная его специальность и цели недавней атаки в Крыму, становится очевидным, что оккупант был уничтожен именно во время удара ракет Storm Shadow по Евпатории.

Стоит напомнить, что удары были нанесены по 222-му узлу связи (в/ч 03121), который вместе с 3-м радиотехническим полком входит в подчинение 31-й дивизии противовоздушной обороны и по посту РЛС 5Н84А "Оборона-14" в Евпатории.

Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео последствий диверсии на железной дороге в Крыму. У россиян там сгорели цистерны.