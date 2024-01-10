Удар по российскому аэродрому в Крыму: последствия показали на спутниковых снимках

Удар по российской базе в Крыму виден на снимках

Во временно оккупированном Крыму 4 января, на аэродроме Саки в Новофедоровке зафиксировано уничтожение российской базы. Этот участок находится в 120 километрах от линии фронта.

Изображения опубликовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк в соцсети Х.

"Ущерб от недавних украинских ударов по российской базе в Крыму виден на новых спутниковых снимках", — говорится в сообщении.

Аэродром в Новофедоровке

Напомним, командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил уничтожение российской базы.

"Аэродром Саки! "Все цели сбиты!". К сожалению, наши Воздушные Силы остались без одного пункта управления в Крыму! Еще раз спасибо нашим летчикам за отличную работу!", — написал Олещук.

Что интересно, этот аэродром не в первый раз попадает под удар. В августе 2022 года ВСУ смогли уничтожить от 7 до 11 самолетов. Он расположен на западе Крыма и оккупанты до сих пор базируют на нем бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Ранее "Телеграф" писал, что после уничтожения крупного десантного корабля "Новочеркасск" в бухте Севастополя, россияне перебросили туда новое боевое судно.