Уничтожили российский штаб: СБУ выпустила фильм об уникальной боевой операции (видео)

СБУ и военным помогали неравнодушные украинцы

Служба безопасности Украины презентовала фильм "Логово врага. Ликвидация". Картина рассказывает об уникальной диверсионной спецоперации ведомства по ликвидации российского штаба в Полесье.

Подробности рассказали в пресс-службе СБУ. Эта операция стала одной из тех, которые положили начало освобождению Киевской области.

Оккупантам удалось обустроить мощный тыловой пункт управления своими силами в Киевской области в первые дни полномасштабного вторжения. В этом штабе базировалось руководство русских войск. Рядом со зданием они хранили большое количество военной техники, топлива и боеприпасов — все это тоже было уничтожено.

"Это была первая такая диверсионная работа с использованием артиллерийских сил. Удачная качественная диверсионная отработка СБУ вместе с артиллеристами ВСУ является примером того, что вместе мы сила. Это поспособствовало обороне Киевщины. Мы отразили врага, и он был вынужден отступать", — рассказал в фильме Глава СБУ Василий Малюк.

Он добавил, что в спецоперации брали участие военные из разных подразделений, в том числе из Нацгвардии и ГУР МО. А помогали им неравнодушные гражданские, которые занимались партизанской и агентурной деятельностью.

Отставной генерал СБУ с позывным "Хантер" рассказал, что операция готовилась в режиме полной секретности.

"Полную задумку операции знали три человека — я ("Хантер" — ред.), генерал [Владимир] Горбатюк и Василий Малюк. Все", — сказал отставной генерал СБУ.

По словам подполковника контрразведки СБУ с позывным "Енот", удар по российскому штабу планировался на 08:00 16 марта 2022 года. Уже в 5 утра военные выдвинулись на огневые позиции и началась подготовка к операции. После того как украинские военные ударили по штабу россиян, там еще двое суток были слышны взрывы и бушевали пожары — детонировали и горели снаряды.

По подсчетам СБУ, было уничтожено 48 единиц техники, несколько бронемашин, машины командного пункта и больше 45 машин с боеприпасами.

"Большинство людей, которые находились в тех зданиях, наверное, погибли или сгорели живьем", — сказал "Хантер", но точное количество уничтоженных россиян неизвестно.

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