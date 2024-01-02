Кадры, от которых стынет кровь: полиция и спасатели показали первые минуты после обстрела Украины (видео)

На видео запечатлены довольно жесткие кадры

Россия 2 января нанесла массированный ракетный удар по Украине. Под удар попали жилые дома и гражданская инфраструктура.

В сети показали первые минуты после ударов в Киеве. Одним из видео поделились спасатели.

Они показали, как спешили на вызовы и спасали украинцев. На ужасающих кадрах, в частности, можно увидеть, как спасатели выносят людей на руках из их разрушенных домов, тушат масштабные пожары и разбирают завалы.

Еще одним жестким видео первых минут после обстрела поделились в Патрульной полиции. Их сотрудники также, как и спасатели спешили на места ударов и пытались спасти как можно большее число жизней. На кадрах можно увидеть, как правоохранители прорываются через завалы дома, чтобы помочь одинокой бабушке, которая оказалась в смертельной ловушке после обстрела РФ.

"Вместе с экстренными службами работаем в местах падения обломков от вражеских ракет. Патрульные оказывают необходимую помощь, помогают разбирать завалы, обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники, эвакуируют и поддерживают граждан", — информируют полицейские.

Напомним, что узнать о том, как столица приходит в себя после обстрелов вы можете узнать из репортажа "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Как ранее мы писали, 2 января РФ массированно обстреляла Украину. Из-за обстрела страны-террористки в Киеве и области частично исчез свет. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков.

В столице в результате массированной ракетной атаки пострадали двенадцать человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также мы сообщали о том, что Зеленский прокомментировал утреннюю атаку РФ.