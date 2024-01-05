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Знищили російський штаб: СБУ випустила фільм про унікальну бойову операцію (відео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Після удару ще два дні на місці штабу було чути вибухи Новина оновлена 05 січня 2024, 20:02
Після удару ще два дні на місці штабу було чути вибухи. Фото Скрін із відео

СБУ та військовим допомагали небайдужі українці

Служба безпеки України презентувала фільм "Лігво ворога. Ліквідація". Картина розповідає про унікальну диверсійну спецоперацію відомства з ліквідації російського штабу на Поліссі.

Подробиці розповіли у пресслужбі СБУ. Ця операція стала однією з тих, які започаткували звільнення Київської області.

Окупантам вдалося облаштувати потужний тиловий пункт управління своїми силами у Київській області у перші дні повномасштабного вторгнення. У цьому штабі базувалося керівництво російських військ. Поряд із будівлею вони зберігали велику кількість військової техніки, палива та боєприпасів — все це теж було знищено.

"Це була перша така диверсійна робота з використанням артилерійських сил. Вдале якісне диверсійне відпрацювання СБУ разом з артилеристами ЗСУ є прикладом того, що разом ми сила. Це посприяло обороні Київщини. Ми відбили ворога, і він був змушений відступати", — розповів у фільмі Голова СБУ Василь Малюк.

Він додав, що у спецоперації брали участь військові з різних підрозділів, у тому числі з Нацгвардії та ГУР МО. А допомагали їм небайдужі цивільні, які займалися партизанською та агентурною діяльністю.

Відставний генерал СБУ із позивним "Хантер" розповів, що операція готувалася в режимі повної таємності.

"Повний задум операції знали троє людей — я ("Хантер" — ред.), генерал [Володимир] Горбатюк і Василь Малюк. Все", — сказав відставний генерал СБУ.

За словами підполковника контррозвідки СБУ з позивним "Єнот", удар по російському штабу планувався на 08:00 16 березня 2022 року. Вже о 5-й ранку військові висунулися на вогневі позиції та почалася підготовка до операції. Після того, як українські військові вдарили по штабу росіян, там ще дві доби було чути вибухи й вирували пожежі — детонували та горіли снаряди.

За підрахунками СБУ було знищено 48 одиниць техніки, кілька бронемашин, машини командного пункту та понад 45 машин з боєприпасами.

"Більшість людей, які знаходилися в тих будинках, напевно, загинули або згоріли живцем", — сказав "Хантер", але точна кількість знищених росіян невідома.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що поліція показала перші кадри після обстрілу України 2 січня. Росія завдала ударів по житлових будинках та критичній інфраструктурі.

Теги:
#СБУ #Київська область #Росіяни #Штаб #Знищення