Знищили російський штаб: СБУ випустила фільм про унікальну бойову операцію (відео)

СБУ та військовим допомагали небайдужі українці

Служба безпеки України презентувала фільм "Лігво ворога. Ліквідація". Картина розповідає про унікальну диверсійну спецоперацію відомства з ліквідації російського штабу на Поліссі.

Подробиці розповіли у пресслужбі СБУ. Ця операція стала однією з тих, які започаткували звільнення Київської області.

Окупантам вдалося облаштувати потужний тиловий пункт управління своїми силами у Київській області у перші дні повномасштабного вторгнення. У цьому штабі базувалося керівництво російських військ. Поряд із будівлею вони зберігали велику кількість військової техніки, палива та боєприпасів — все це теж було знищено.

"Це була перша така диверсійна робота з використанням артилерійських сил. Вдале якісне диверсійне відпрацювання СБУ разом з артилеристами ЗСУ є прикладом того, що разом ми сила. Це посприяло обороні Київщини. Ми відбили ворога, і він був змушений відступати", — розповів у фільмі Голова СБУ Василь Малюк.

Він додав, що у спецоперації брали участь військові з різних підрозділів, у тому числі з Нацгвардії та ГУР МО. А допомагали їм небайдужі цивільні, які займалися партизанською та агентурною діяльністю.

Відставний генерал СБУ із позивним "Хантер" розповів, що операція готувалася в режимі повної таємності.

"Повний задум операції знали троє людей — я ("Хантер" — ред.), генерал [Володимир] Горбатюк і Василь Малюк. Все", — сказав відставний генерал СБУ.

За словами підполковника контррозвідки СБУ з позивним "Єнот", удар по російському штабу планувався на 08:00 16 березня 2022 року. Вже о 5-й ранку військові висунулися на вогневі позиції та почалася підготовка до операції. Після того, як українські військові вдарили по штабу росіян, там ще дві доби було чути вибухи й вирували пожежі — детонували та горіли снаряди.

За підрахунками СБУ було знищено 48 одиниць техніки, кілька бронемашин, машини командного пункту та понад 45 машин з боєприпасами.

"Більшість людей, які знаходилися в тих будинках, напевно, загинули або згоріли живцем", — сказав "Хантер", але точна кількість знищених росіян невідома.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що поліція показала перші кадри після обстрілу України 2 січня. Росія завдала ударів по житлових будинках та критичній інфраструктурі.