Кадри, від яких холоне кров: поліція та рятувальники показали перші хвилини після обстрілу України (відео)

На відео зображені досить жорсткі кадри

Росія 2 січня завдала масованого ракетного удару по Україні. Під удар потрапили житлові будинки та цивільна інфраструктура.

У мережі показали перші хвилини після ударів у Києві. Одним із відео поділилися рятувальники.

Вони показали, як поспішали на виклики та рятували українців. На жахливих кадрах, зокрема, можна побачити, як рятувальники виносять людей на руках із їхніх зруйнованих будинків, гасять масштабні пожежі та розбирають завали.

Ще одним жорстким відео перших хвилин після обстрілу поділилися у Патрульній поліції. Їхні співробітники також, як і рятувальники, поспішали на місця ударів і намагалися врятувати якомога більше життів. На кадрах можна побачити, як правоохоронці прориваються через завали будинку, щоб допомогти самотній бабусі, яка опинилася у смертельній пастці після обстрілу РФ.

"Разом з екстреними службами працюємо в місцях падіння уламків від ворожих ракет. Патрульні надають необхідну допомогу, допомагають розбирати завали, забезпечують безперешкодний проїзд спецтехніки, евакуюють та підтримують громадян", — інформують поліцейські.

Нагадаємо, що дізнатися про те, як столиця приходить до тями після обстрілів ви можете дізнатися з репортажа "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Як раніше ми писали, 2 січня РФ масово обстріляла Україну. Через обстріл країни-терористки у Києві та області частково зникло світло. Найбільше під удар ворога потрапили Київ та Харків.

У столиці внаслідок масованої ракетної атаки постраждали дванадцять людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський прокоментував ранкову атаку РФ.