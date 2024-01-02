Не лише люди: через російську атаку у Києві серйозно постраждала левиця (відео)

Це не була звичайна травма

Сьогодні, 2 січня, Росія обстрілювала мирні міста України ракетами різного типу. Унаслідок ранкового ракетного обстрілу Києва, зазнала контузії левиця Юна.

Про це повідомляє Центр порятунку диких тварин. За інформацією співробітників, це не була звичайна травма.

У Центрі повідомили, що російська ракету, яку збили силами ППО, впала за 300 метрів від вольєра левиці. Як наслідок – у тварини серйозна контузія, через яку вона повністю втратила координацію.

"Ми вивчили записи камер відеоспостереження – це не була звичайна травма, оскільки Юна не встигла вдаритися. Вона вже отримує необхідний курс лікування, і ми покладаємо нашу надію на її одужання", – додали у Центрі.

Левиця, на ім'я Юна потрапила до Центру порятунку диких тварин ще у лютому 2023 року. Співробітники Центру розповідали, що у них була важка психологічна криза після невдалих стосунків із левом. Тварина перестала ходити, мала пролежні, сиділа на одному місці у вольєрі – проте згодом почала одужувати.

У Києві вночі 2 січня було чутно звуки вибухів. Російські окупанти атакували столицю за допомогою іранських безпілотників, усі вони були знищені. Також БПЛА, запущені російськими терористами, атакували Миколаїв, де уламки пошкодили кілька будівель.

Окрім цього, терористи застосували "Кинджали". Майже у кожному районі Києва є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі, є постраждалі.