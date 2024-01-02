Не только люди: из-за российской атаки в Киеве серьезно пострадала львица (видео)

Это не была обычная травма

Сегодня, 2 января, Россия обстреливала мирные города Украины ракетами разного типа. В результате утренних ракетных обстрелов Киева, подверглась контузии львица Юна.

Об этом сообщает Центр спасения диких животных. По информации сотрудников, это была не обычная травма.

В Центре сообщили, что российская ракета, сбитая силами ПВО, упала в 300 метрах от вольера львицы. Как следствие – у животного серьезная контузия, из-за которой она полностью утратила координацию.

"Мы изучили записи камер видеонаблюдения — это не была обычная травма, поскольку Юна не успела удариться. Она уже получает необходимый курс лечения, и мы надеемся на ее выздоровление", — добавили в Центре.

Львица, по имени Юна, попала в Центр спасения диких животных еще в феврале 2023 года. Сотрудники Центра рассказывали, что у них был тяжелый психологический кризис после неудачных отношений со львом. Животное перестало ходить, имело пролежни, сидело на одном месте в вольере – однако впоследствии начало выздоравливать.

В Киеве ночью 2 января были слышны звуки взрывов. Российские кафиры атаковали столицу с помощью иранских беспилотников, все они были уничтожены. Также БПЛА, запущенные российскими террористами, атаковали Николаев, где обломки повредили несколько построек.

Кроме этого, террористы применили "Кинжалы". Почти в каждом районе Киева есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары, пострадали.