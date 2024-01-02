Російська ракета вбила українську футболістку та її маму

РФ продовжує атакувати цивільні об’єкти ракетами

У п’ятницю, 29 грудня, внаслідок масованого ракетного удару РФ по Україні загинула колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл).

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) у Facebook. Спортсменка перебувала у Києві разом зі своєю матір’ю Людмилою, яка також загинула.

Вікторія виступала за "Спартак" (Чернігів), "Атекс" (Київ) та "Ятрань" (Умань). Футболістці було лише 27 років.

"Вічна пам’ять ..." — йдеться у повідомленні УАФ.

Російські загарбники випустили по території України 158 ракет і дронів-камікадзе в ніч проти 29 грудня. Захисникам українського неба вдалося збити 114 ворожих цілей. Командувач ЗС генерал-лейтенанта Микола Олещук заявив, що це була наймасовіша повітряна атака з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, Росія ракетним ударом по Львову 29 грудня вбила відомого українського баскетболіста, тренера, майстра спорту України міжнародного класу Віктора Кобзистого.

Раніше повідомлялося, що на війні проти РФ загинула колишня футзалістка збірної України.