Вирви від ракет та цілі двори без вікон. Як виглядають українські міста після обстрілу (фото)

У Харкові зачепило Держпром та університет Каразіна

Вранці 2 січня росія здійснила масований обстріл українських міст, спочатку атакувавши "Шахедами", а потім пустила в хід крилаті ракети Х-101/Х555Х-55 та балістичні "Кинджали". Більшість балістики була спрямована на Київ, де цілий ранок гриміли вибухи та тряслися вікна й стіни. Загалом в результаті чергового російського удару по Україні станом на зараз відомо про 4 загиблих і 92 поранених. "Телеграф" розповідає, як виглядають українські міста після обстрілів:

Київ

Київ у вогні

Рятувальники витягали людей з-під завалів у Солом'янському районі. Фото: МВС

Київський двір після влучання. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

У Києві внаслідок атак було кілька пожеж, однією з найскладніших є ситуація у Солом'янському районі — там зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків внаслідок влучання, а у дворі біля дому утворилася величезна вирва. Рятувальники проводили деблокування та евакуацію людей з будівлі, двоє людей загинуло, а кількість поранених становить 43 людини. Як видно з відео, попадала частина конструкцій, лежить цегла, вікон у будинку практично не лишилося, весь двір та машини засипало дрібними уламками від будівлі.

Вирва у Солом'янському районі, фото: headlines

Окрім цього, у Голосіївському районі було падіння решток уламків на відкритій території. У Подільському районі було цілих три пожежі на складах, також там горіли два автосалони — 29 автівок вигоріли вщент, ще 5 пошкоджені. Пошкоджено вентиль газопроводу і водопровідну трубу. Ось як це виглядало:

Також з'явилася інформація про те, що на Подолі загорівся автосалон Tesla:

У Печерському район уламки впали на дах 25-типоверхової нежитлової будівлі та на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок. В Оболонському районі є загоряння житлового будинку, також є падіння решток уламків на територію нежитлової забудови та складських приміщень із подальшим загорянням на площі 250 м2, загоряння на території двох автосалонів:

У Деснянському районі сталося загоряння в будівлі супермаркету, пошкоджено оздоблення у приватному будинку та зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості. У Дарницькому районі столиці внаслідок атаки Росії утворилася величезна вирва. У мікрорайоні Бортничі пошкоджено приватні житлові будинки та будівлю церкви.

Вирва на Дарниці

Наслідки влучання у Києві

Київщина

Під Києвом є влучання, зруйновано понад 16 приватних будинків, 5 багатоквартирних та 75 транспортних засобів. Крім того, в недобудованій церкві сталася пожежа, зазнали руйнувань декілька підприємств та складських приміщень. Загинули 2 людини, 16 — отримали травми. Наразі 11 постраждалих проходять медичне обстеження.

Вишневе після обстрілів

Вишневе, КМВА

Руйнування на Київщині

Харків

У Харкові основна частина ударів прийшлася на центр міста, відомо про щонайменше чотири удари по Шевченківському району. Від атаки постраждали 47 осіб, серед них троє хлопчиків та двоє дівчаток. Четверо дітей перебувають в лікарнях. Одна з ракет влучила поряд із житловим будинком, внаслідок чого у будинках поруч із місцем удару вибиті вікна, пошкоджені балкони. Також вибуховою хвилею зачепило один з під'їздів Держпрому та корпус Каразінського університету. Поруч із будинками розбиті автівки.

Відомо, що під обстріл потрапила радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова. У Facebook вона повідомила моторошні деталі інциденту та опублікувала фото з обстріляної квартири:

"Ми живі. Малого встигла сховати. Склом порізало обличчя та вийняли скло з ніг. Від госпіталізації відмовились", — написала Попова.

Волонтерка постраждала під час обстрілу у Харкові

Ось як виглядають Держпром та Каразінський університет після обстрілів:

Відключення

Без світла через обстріл залишилися понад 250 тисяч споживачів у Києві та області, повідомило Укренерго. Пошкоджено обладнання електромереж — повітряних ліній високої і середньої напруги. Світло вже почали відновлювати, так, станом на 13:30, у Києві та області залишаються без світла понад 86 тисяч споживачів. В "Укренерго" зазначають, що електроенергію всім споживачам буде відновлено протягом декількох годин.

Тимчасом деякі українські компанії вже почали пропонувати допомогу розетками для тих, у кого сьогодні немає світла.

Раніше "Телеграф" показував, як столиця приходить до тями після обстрілів. Також ми писали про те, що у столиці під обстріл потрапило житло голови партії "Голос" Кіри Рудик. На ранкові події вже відреагував президент Володимир Зеленський, його коментар читайте тут.