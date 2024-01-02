Ранковий смертельний обстріл Харкова: стало відомо, які ракети запустила Росія

Постраждали не тільки житлові будинки

У вівторок, 2 січня, росіяни обстріляли Харків, унаслідок чого одна людина загинула та ще 45 було травмовано. Попередньо відомо, що ворог випустив по місту ракети "Кинджал" або "Іскандер-К"

У коментарі ЗМІ мер Харкова Ігор Терехов зауважив, що не всі вибухи, які чули містяни були від ворожих цілей. Останній з них — вибух газу.

За словами очільника міста, руйнувань зазнали не тільки житлові будинки, а й обʼєкти інфраструктури. Зокрема, пошкоджено газопровід, мережу теплопостачання. Тепло відсутнє у 6 домівках, проте працівники тепломережі та комунальники вже працюють над усуненням цієї проблеми.

"Потужні вибухи прогриміли у Харкові. Перш за все хочу сказати, що час, це 7:30 ранку, це час, коли люди збираються на роботу, і це було зроблено навмисно. Що стосується руйнувань, це дуже серйозні руйнування, багато розбитих будинків. Постраждали, окрім будинків, адміністративні будинки, окрім цього, хочу сказати, що постраждали магістральні газопроводи та був вибух газу у Харкові", — сказав мер Харкова Ігор Терехов на місці ракетних ударів.

Зауважимо, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що атаку здійснили саме "Кинджалами". Також за його словами, ворог здійснив 6 обстрілів Шевченківського району, проте пізніше Ігор Терехов у розмові з журналістами зазначає, що вибухи було чотири.

Раніше "Телеграф" писав, що під час масованого ракетного обстрілу по Україні постраждало житло волонтера та радника голови Харківської облради Наталії Попової. На щастя, вона та її дитина залишилися цілими.