Утренний смертельный обстрел Харькова: стало известно, какие ракеты запустила Россия

Пострадали не только жилые дома

Во вторник, 2 января, россияне обстреляли Харьков, в результате чего один человек погиб и еще 45 были травмированы. Предварительно известно, что враг выпустил по городу ракеты "Кинжал" или "Искандер-К"

В комментарии СМИ мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что не все взрывы, которые слышали горожане, были от враждебных целей. Последний из них – взрыв газа.

По словам главы города, разрушения получили не только жилые дома, но и объекты инфраструктуры. В частности, поврежден газопровод, сеть теплоснабжения. Тепло отсутствует в 6 домах, однако работники теплосети и коммунальщики уже работают над устранением этой проблемы.

"Мощные взрывы прогремели в Харькове. Прежде всего хочу сказать, что время, это 7:30 утра, время, когда люди собираются на работу, и это было сделано намеренно. Что касается разрушений, это очень серьезные разрушения, много разбитых домов. Пострадали, кроме домов, административные дома, кроме этого, хочу сказать, что пострадали магистральные газопроводы и был взрыв газа в Харькове", — сказал мэр Харькова Игорь Терехов на месте ракетных ударов.

Отметим, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что атаку совершили именно "Кинжалами". Также по его словам, враг совершил 6 обстрелов Шевченковского района, однако позже Игорь Терехов в разговоре с журналистами отмечает, что взрывов были четыре.

Ранее "Телеграф" писал, что во время массированного ракетного обстрела по Украине пострадало жилье волонтера и советника главы Харьковского облсовета Натальи Поповой. К счастью, она и ее ребенок остались целы.