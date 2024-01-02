Згоріло десятки машин: у Києві ракета влучила в автосалон Tesla (фото, відео)

Автосалон відкрили лише в жовтні

Київ та інші міста України оговтуються від ракетної атаки росіян, яка сталася вранці 2 січня. Майже сотня людей поранена, є загиблі, знищені багатоповерхівки, пошкоджено критичну інфраструктуру. Масштаби руйнувань просто приголомшують.

Також під час ракетної атаки постраждав транспорт українців. Не оминули руйнування і бізнес. Наприклад, під час ранкової атаки суттєво постраждав автосалон Tesla у Києві. Його відкрили лише у жовтні.

Ракета влучила в автосалон Тесла у Києві: що відомо станом на цей час

Кадри пожежі біля будівлі автосалону у Києві опублікували у Мережі. Також відомо, що поблизу приміщення загорілися резервуари з паливом. Наразі не відомо, чи в автосалон прямо влучила ракета, чи його посікло осколками.

На відео, опублікованому "Радіо Свобода", видно згарище автомобілів. Згідно з роликом, постраждали автомобілі не лише американського виробника електрокарів, але й інших брендів.

За попередньою інформацією, постраждав автосалон дилера Атлант Моторз Енерджі на Подолі. Він є одним з найбільших постачальників електрокарів в Україні.

Ось так автосалон виглядав до атаки росіян. Як видно на фото, він доволі великий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко розповів, що саме влетіло у житловий будинок у столиці. За словами очільника міста, 43 людини постраждало, з яких 37 госпіталізували.