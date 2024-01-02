Сгорели десятки машин: в Киеве ракета попала в автосалон Tesla (фото, видео)

Автосалон открыли только в октябре

Киев и другие города Украины приходят в себя от ракетной атаки россиян, которая произошла утром 2 января. Почти сотня человек ранены, есть погибшие, уничтожены многоэтажки, повреждена критическая инфраструктура. Масштабы разрушений просто ошеломляют.

Также во время ракетной атаки пострадал транспорт украинцев. Не обошли разрушения и бизнес. К примеру, во время утренней атаки существенно пострадал автосалон Tesla в Киеве. Его открыли только в октябре.

Ракета попала в автосалон Тесла в Киеве: что известно по состоянию на данный момент

Кадры пожара у здания автосалона в Киеве опубликовали в Сети. Также известно, что у помещения загорелись резервуары с топливом. Пока не известно, в автосалон прямо попала ракета, или его посекло осколками.

На видео, опубликованном "Радио Свобода", видно много сгоревших автомобилей. Согласно ролику, пострадали автомобили не только американского производителя электрокаров, но и других брендов.

По предварительной информации, пострадал автосалон дилера Атлант Моторз Энерджи на Подоле. Он является одним из крупнейших поставщиков электрокаров в Украине.

Вот так автосалон выглядел до атаки россиян. Как видно на фото, он достаточно велик.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что именно влетело в жилой дом в столице. По словам главы города, 43 человека пострадали, из которых 37 госпитализировали.