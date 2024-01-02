Обломок или ракета: Кличко заявил, что именно влетело в жилой дом в Киеве

По словам мэра 43 человека пострадали, 37 из них госпитализированы

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на утренний обстрел столицы. Он прибыл в многоэтажку в Соломенском районе, где произошло попадание.

По словам чиновника, в дом влетел именно обломок ракеты. Об этом Кличко сообщил в комментарии журналистам NV.

Мэр подчеркнул, что если бы в здание попала ракета — последствия были бы хуже. "Это был однозначно обломок. Была бы это несбитая ракета — последствия были гораздо хуже. Но точно можем сказать, что сегодня ночью была комбинирована атака. Большое количество шахедов, крылатых ракет и гиперзвуковых ракет Кинжал", — сказал мэр Киева.

Напомним, что утром вторника, 2 января, российские войска снова массированно атаковали Украину ракетами. В Киеве в результате обстрела загорелись по меньшей мере три многоэтажных жилых дома.

Впоследствии стало известно, что в карете скорой умерла пожилая женщина, пострадавшая в результате попадания обломков ракеты в многоэтажку в Соломенском районе.

Еще 43 пострадавших, из которых 37 были госпитализированы.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренние события. По его словам, в результате ракетной атаки в Украине погибли четыре человека, еще 92 пострадали.