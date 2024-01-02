Уламок чи ракета: Кличко заявив, що саме влетіло в житловий будинок у Києві

За словами мера 43 людини постраждало, з яких 37 госпіталізували

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на ранковий обстріл столиці. Він прибув до багатоповерхіви в Солом’янському районі, де сталося влучення.

За словами посадовця, в будинок влетів саме уламок ракети. Про це Кличко повідомив в коментарі журналістам NV.

Мєр наголосив, що якби в будівлю влучила ракета — наслідки були б гіршими. "Це був однозначно уламок. Була б це незбита ракета — наслідки були набагато гіршими. Але точно можемо сказати, що сьогодні вночі була комбінована атака. Велика кількість шахедів, крилатих ракет і також гіперзвукових ракет Кинджал", — сказав мер Києва.

Нагадаємо, що вранці вівторка, 2 січня, російські війська знов масовано атакували Україну ракетами. У Києві унаслідок обстрілу загорілися щонайменше три багатоповерхові житлові будинки.

Згодом стало відомо, що в кареті швидкої померла літня жінка, яка постраждала внаслідок влучання уламків ракети в багатоповерхівку в Солом’янському районі.

Ще 43 постраждалих, з яких 37 госпіталізували.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранкові події. За його словами, внаслідок ракетної атаки в Україні загинули чотири людини, ще 92 постраждали.