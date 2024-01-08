Военные уничтожили легендарной "Богданой" российский танк: эффектное видео

"Богдана" уже широко известна, благодаря своей блестящей работе на острове Змеиный

Украинские военные продолжают удивлять своим мастерством в уничтожении вражеской техники. Одной из них стал танк российских оккупантов, который наши защитники уничтожили из самоходной артустановки "Богдана".

Соответствующее видео было опубликовано на странице Первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна в Telegram. На кадрах видно, как САУ совершает четкое попадание по танку.

"Прямое попадание в танк, работает САУ "Богдана", — отмечают бойцы.

Стоит отметить, что САУ "Богдана" уже известна своей блестящей работой по оккупантам на острове Змеином, где с помощью нее прицельно ликвидировали врага. Воины ВСУ называют "Богдану" снайперской винтовкой большого калибра, поскольку пушка стреляет прямо по захватчикам. Так как эта техника способна бить более чем на 40 км, глубокий тыл врага также оказывается в зоне поражения.

Характеристики

Вес: 28 тонн;

Обслуживание: 5 человек;

Скорость движения: по трассе – 80 км/ч, по обычной местности – 30 км/ч;

Ствол: калибр – 155-мм, длина – 52 калибра, углы повышения – от +5 до +65 градусов;

Автомат зарядки: 6 снарядов;

Быстрострельность: 4-6 выстрелов в минуту;

Дальность огня: минимальная – 780 м, максимальная – 40-42 км (осколочно-фугасный), 50 км (активно-реактивный).

С недавних пор Украина вышла на хороший темп производства САУ "Богдана". Помимо ускорения темпов, сама техника также модернизируется. На новые модели устанавливают усилитель снарядов, а это в свою делает темп стрельбы быстрее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ВСУ рассказали свои впечатления от использования САУ "Богдана".