Військові знищили легендарною "Богданою" російський танк: ефектне відео

"Богдана" вже широко відома завдяки своїй блискучій роботі на острові Зміїний

Українські військові продовжують дивувати своєю майстерністю у знищенні ворожої техніки. Однією з них став танк російських окупантів, який наші захисники знищили із самохідної артустановки "Богдана".

Відповідне відео було надруковано на сторінці Першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна в Telegram. На кадрах видно, як САУ робить чітке влучення по танку.

"Пряме попадання в танк працює САУ "Богдана", — зазначають бійці.

Варто зазначити, що САУ "Богдана" вже відома своєю блискучою роботою по окупантах на острові Зміїному, де за її допомогою прицільно ліквідували ворога. Воїни ЗСУ називають "Богдану" снайперською гвинтівкою великого калібру, оскільки гармата стріляє прямо по загарбниках. Ця техніка здатна бити більш ніж на 40 км, тому глибокий тил ворога виявляється в зоні ураження.

Характеристики

Вага: 28 тонн;

Обслуговування: 5 осіб;

Швидкість руху: трасою – 80 км/год, звичайною місцевістю – 30 км/год;

Стовбур: калібр – 155-мм, довжина – 52 калібру, кути підвищення – від +5 до +65 градусів;

Автомат заряджання: 6 снарядів;

Швидкострільність: 4-6 пострілів за хвилину;

Дальність вогню: мінімальна – 780 м, максимальна – 40-42 км (уламково-фугасний), 50 км (активно-реактивний).

З недавніх пір Україна вийшла на добрий темп виробництва САУ "Богдана". Окрім прискорення темпів, сама техніка також модернізується. На нові моделі встановлюють підсилювач снарядів, а це робить темп стрільби швидше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗСУ розповіли свої враження від використання САУ "Богдана".