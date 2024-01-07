Очередная цель для ВСУ: РФ перебросила новый корабль в бухту Севастополя (фото)

На снимке видно по меньшей мере два боевых корабля

После уничтожения большого десантного корабля "Новочеркасск" в бухте Севастополя россияне перебросили туда новое боевое судно.

Как сообщил аналитик MT Anderson в соцсети X, это стало понятно из нового спутникового снимка, сделанного аппаратом Sentinel 6 января.

По его словам, согласно последней информации в Севастополе можно заметить малый ракетный корабль класса "Каракурт" на входе в бухту. Он предполагает, что речь идет о корабле "Циклон", который находится там уже некоторое время.

Вместе с тем аналитик отмечает, что на снимке можно заметить еще один боевой корабль. Изначально он предположил, что это может быть большой десантный корабль класса "Иван Грен", а именно "Петр Моргунов". Впрочем, позже он уточнил, что другие снимки показывают, что это был не "Иван Грен".

Вместе с тем, он добавил, что там наверняка был разведывательный корабль "Иван Хурс", вместе с несколькими другими суднам.

Напомним, что ВСУ атаковали порт в Феодосии в ночь на 26 декабря. В России признали, что поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск", но заявили, что взамен якобы уничтожили два украинских самолета. О степени повреждений корабля оккупанты ничего не сообщили.

Впрочем, на спутниковых снимках стало заметно, что от него практически ничего не осталось.