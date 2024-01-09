Война-2024: почему ВСУ делают ставку на Крым и будет ли новая атака врага на Харьков

Полумиллиона оккупантов недостаточно, чтобы держать под контролем захваченные территории и атаковать, говорит Владислав Селезнев

В одном из обращений 2024-го президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно выдержать этот год, чтобы выиграть войну. Он также подчеркнул, что наша страна пытается добиться от партнеров усиления военной помощи, особенно поставок ПВО и ракет к ним.

А в новом интервью The Economist глава украинского государства рассказал, что основные усилия мы сконцентрируем на битве за Крым и Черное море.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал "Телеграфу" эти заявления и поделился ожиданиями от 2024 года в ракурсе российско-украинской войны.

Запад трезвеет в оценках, теперь нужны действия

Владислав Селезнев поясняет:

"Украинское общество было перегрето ожиданиями быстрых побед. Мол, осенью-2023 будем отдыхать в освобожденном от российских оккупантов Крыму. Потом пошла волна разочарования от того, что этого не случилось (и перспективы, что случится в обозримом будущем, – весьма туманны). Так что следует максимально аккуратно и корректно оценивать возможности наших Сил обороны. Тем более что мы не знаем, какой объем военно-технической помощи официально получим в 2024 году от наших зарубежных партнеров".

Планы, напоминает полковник, амбициозны – 61 млрд долларов от США, 50 млрд евро на ближайшие четыре года от Евросоюза. Но это, акцентирует он, пока лишь планы, которые не реализованы.

"Надеемся, уже на этой неделе сдвинется с мертвой точки в Конгрессе процесс обсуждения соответствующего пакета помощи Украине. Но от обсуждения до принятия пройдет определенное время. Тем временем РФ уже выделила 120 млрд долларов на свои вооруженные силы и ВПК на 2024 год. В таких условиях нам будет крайне сложно переломить ситуацию на поле боя", – считает эксперт.

Безусловно, продолжает он, часть запланированных для Украины средств мы получим. Но беда в том, отмечает Владислав Селезнев, что позиция коллективного Запада остается прежней – нам не дают достаточно оружия, чтобы мы победили. Только чтобы не проиграли в противостоянии с РФ.

"Впрочем, уже сейчас во многих европейских странах звучат довольно трезвые оценки происходящего. Там понимают, что, если Украина проиграет, они станут следующими. И это вполне логичные утверждения, с которыми согласен бывший глава ЦРУ США Дэвид Петреус. По его словам, Путин в случае удачи в Украине может направить войска в Молдову и страны Балтии. Хотелось бы увидеть теперь еще и логичные действия со стороны наших партнеров. Прежде всего – в ракурсе кратного увеличения помощи Украине. Потому что сейчас за весь демократический мир, за весь условный коллективный Запад воюем именно мы", – подчеркивает полковник.

По его словам, Путин не скрывает своих геополитических притязаний на восстановление СССР 2.0. А в тот период, напоминает эксперт, под контролем Москвы были не только ныне состоящие в ЕС страны Балтии, но и вся Восточная Европа и часть Германии, на тот момент – ГДР.

"Думаю, что трезвые умы в США, в Европе понимают – если дать Путину поработить Украину, он двинется дальше. В том числе, используя военно-технические и человеческие ресурсы нашей страны", – констатирует собеседник "Телеграфа".

Что происходит в битве за Крым

По мнению Владислава Селезнева, в контексте того, что нас ждет в 2024-м, следует обратить внимание на вышедшее в первый день года интервью президента Зеленского The Economist.

"Он акцентировал: мы будем предпринимать все усилия, чтобы противнику было крайне неуютно на территории Украины в целом – и в оккупированном Крыму и Черном море в частности. Эти тенденции мы видели в декабре, продолжились они и в январе. Постоянная "бавовна" в тех или иных уголках полуострова: Евпатория, Севастополь, Саки…

Украинская армия имеет определенное количество ракетных и дроновых ресурсов, которые использует для нанесения точечных ударов. Так, 4 января был серьезно поврежден командный пункт Сакского военного аэродрома. До войны там дислоцировалась 10-я морская авиационная бригада. Там же находится научно-исследовательский центр "НИТКА" (это палубная авиация). До 2014-го россияне арендовали этот объект для отработки определенных элементов посадки и взлета с палубы авианосца", – рассказывает полковник.

Повреждение командного пункта – это серьезное проседание оборонных возможностей россиян в Крыму, уверен он.

Эксперт отмечает, что американский генерал, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес неоднократно говорил о том, что Крым можно достаточно быстро и небольшими усилиями освободить от военного присутствия россиян. Но лишь при наличии двух факторов.

Во-первых – уничтожение Керченского моста, потому что россияне в таком случае начнут испытывать серьезную нехватку ресурсов для обеспечения своего контингента в Крыму и Севастополе.

Во-вторых – планомерное уничтожение вражеских военных объектов. Их в Крыму 232, о чем в свое время сообщали журналисты-исследователи, обращает внимание Владислав Селезнев. Подчеркивая, что оба эти фактора Украина сейчас пытается воплотить в жизнь.

"Да, мы пока не имеем технических возможностей уничтожить Керченский мост. Там серьезная железобетонная конструкция. И, скорее всего, мы его не добьем без немецких крылатых ракет TAURUS. Их двухсоставная боевая часть способна пробивать (c помощью бетонобойной боеголовки) очень серьезные конструкции", – поясняет эксперт.

"А пока идет системная боевая работа по военным объектам противника в Крыму и Севастополе", – констатирует полковник.

Будет ли в январе новое вторжение на Харьковщину

Что касается ситуации на иных участках фронта, сводки Генштаба говорят сами за себя, отмечает Владислав Селезнев. Жарко на востоке, на юге, где оккупанты пытаются выбить украинских морпехов с плацдарма на левом берегу Херсонщины.

"Обращает на себя внимание недавнее сообщение западной прессы, что чуть ли не в середине января российская армия якобы готовит наступление на Харьковщине с прицелом на Харьков. Но дело в том, что на территории областей РФ, которые граничат с Украиной и откуда может быть потенциальное вторжение (Брянская, Курская, Белгородская), контингент вражеской армии составляет около 26 тысяч человек. Причем это не лучшие подразделения, в основном – аналог нашей территориальной обороны. К тому же, этот комплект сил и средств буквально размазан вдоль границы с нашими Черниговской, Сумской и Харьковской областями", – поясняет полковник.

Так что, констатирует он, на сегодняшний день говорить о том, что противник сконцентрировал серьезные ресурсы не территории РФ для нового вторжения на Харьковщину, не приходится. Для этого, уверяет Владислав Селезнев, нужно как минимум несколько десятков тысяч профессиональных военнослужащих с соответствующим комплектом вооружения, бронетехники и так далее.

"Уверен, что украинская разведка и разведки стран-партнеров отслеживают ситуацию. И уже даже сделаны соответствующие заявления", – подчеркивает эксперт.

Нет сомнений, что россияне будут стараться действовать по всему широкому фронту, выискивая слабые места нашей обороны, считает Владислав Селезнев. И если найдут слабину – станут забрасывать тот участок дополнительными ресурсами, надеясь на успешный прорыв.

После переизбрания Путина начнется эскалация

Успех же или неуспех украинской армии на любом участке фронта напрямую зависит от наших ресурсных возможностей, подчеркивает полковник. Если у нас будет достаточно людей, артиллерийских систем, боеприпасов, вряд ли у россиян будут какие-то успехи на поле боя.

"Мы просто будем разносить все их штурмовые подразделения, бронетехнику, арту. Уровень наших артиллеристов на голову выше, чему у противника. Ресурсных возможностей, прежде всего, боеприпасов, нам не хватает. А в плане класса проблем нет", – говорит эксперт.

По его мнению, Путин в определенной степени будет сдерживать свои геополитические амбиции до своего переизбрания в марте.

Кремлевские политтехнологи, обращает внимание Владислав Селезнев, пытаются преподнести пятый путинский поход в президенты как некий масштабный праздник для всей России. Как некую иллюзию благополучия, стабильности, сытости, безопасности.

"Похоже, именно в этом контексте и будет двигаться вся российская пропагандистская машина. Без особых акцентов на войне. Но как только Путина переизберут в очередной раз, можно ожидать ужесточения мобилизации и эскалации на фронте", – прогнозирует полковник.

Владислав Селезнев отмечает, что "гауляйтер" Крыма Сергей Аксенов уже заявил о том, что с конца марта планируются масштабные мероприятия по мобилизации.

"Пока не ясно, о каком количестве пойдет речь. Но это точно будут сотни тысяч, – уверен эксперт. – Россиянам, чтоб развить успех своей армии и зафиксировать "территориальные приобретения", нужно кратно больше личного состава, чем есть сейчас. Особенно с учетом того, какими темпами мы их выкашиваем. Согласно официальным данным, потери противника с начала вторжения уже перевалили за 365 тысяч человек".

Полковник напоминает, что на данный момент на территории Украины в рамках т. н. "сво" находится около 450 тысяч российских военнослужащих. Плюс – 35 тысяч представителей Росгвардии.

"Суммарно, возможно, около полумиллиона человек. Но даже этого недостаточно, чтоб держать под эффективным контролем временно оккупированные территории, да еще и атаковать, – поясняет Владислав Селезнев. – А если Кремль и путинские генералы вынашивают планы оккупации всей левобережной части Украины, им нужно в разы больше вояк. Но хотеть – не значить мочь. Множество факторов противодействия новому витку мобилизации и эскалации может быть как в самой РФ, так и со стороны внешних игроков".