Почему нужно выдержать этот год: Зеленский сделал важное заявление

Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина пытается добиться от партнеров усиления военной помощи, особенно поставок ПВО и ракет к ним. Президент Украины считает, что Украина должна выстоять этот год, чтобы выиграть войну.

Об этом он сказал в традиционном видеообращении. Глава государства также поблагодарил воинов, которые защищают Украину.

По словам президента, Украина надеется в этом месяце получить достаточный объем оборонных пакетов. Германия уже согласилась передать ракеты ПВО и артиллерийские снаряды калибра 155-мм и не только. Зеленский отметил, что ждет аналогичных шагов и от других партнеров, в том числе и США.

"Чтобы и этой зимой, как в прошлую, российский террор ни в чем не мог выиграть", — подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что сейчас идут интенсивные бои по всей линии фронта, но сильнее всего враг атакует на Авдеевском, Марьинском, Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях. Зеленский также назвал героической работу ВСУ и на юге страны. Он напомнил, что приоритет для Украины остается неизменным — дать все необходимое для защиты страны и активных действий, а именно дроны, технику, боеприпасы и личный состав.

"Выдержать этот год значит выдержать всю эту войну. Важное время. Во многом решающее. Спасибо всем, кто это осознает, кто помогает государству становиться сильнее, а нашим воинам иметь возможность уничтожать врага. Спасибо, ребята, за меткость! Спасибо за стойкость! Спасибо всем, кто придает Украине прочность! Слава нашему народу! Слава Украине!", — сказал Владимир Зеленский.

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