Попадание по командному пункту в Крыму: россияне назвали цифру погибших, среди них важные офицеры

Потеряли не только личный состав, но и технику

От удара по командному пункту во временно оккупированном Крыму, как информируют оккупанты, погибли 23 военных. Отмечается, что в результате попадания вроде бы пострадали военные объекты в Сакском районе, а также неподалеку от Севастополя.

Об этом сообщает пропагандистский телеграм-канал "Кремлевская табакерка". Отмечается, что по Крыму было выпущено 10 ракет. Хотя официального подтверждения от Минобороны РФ или украинского оборонного ведомства не было.

"Мы уточнили у семи источников в Генштабе и Минобороны, что же на самом деле произошло в Крыму в четверг, 4 января. Сообщаем вам информацию, которую нам удалось подтвердить и проверить. Во-первых, вечером в четверг украинская армия выпустила по Крыму 10 ракет. Семь из них были сбиты, трое, к сожалению, попали в цель", — говорится в сообщении.

Предварительно россияне пишут, что на двух объектах погибли 23 военных, пятеро из них – высокопоставленные офицеры. Также среди погибших – не менее 9 спецназовцев.

Также в результате обстрела, сообщает телеграм-канал, российская армия потеряла несколько элементов ПВО и РЭБ. Более того, как пишут пропагандисты, источники в армии предупреждают, что за этими ударами могут быть новые попытки атаковать военную инфраструктуру полуострова (они уже были), учитывая, что его противовоздушная оборона теперь ослаблена.

Военные, так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов и севастопольский "губернатор" Михаил Развожаев пригласили в Москву срочное усиление ПВО полуострова.

Ранее "Телеграф" писал, что во временно оккупированном российскими террористами Крыму, похоже, произошло нечто вроде "дружеского огня". Российская система ПВО С-400 отстрелялась по российскому же истребителю Су-35.