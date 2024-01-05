Чому треба витримати цей рік: Зеленський зробив важливу заяву

Володимир Зеленський заявив, що зараз Україна намагається домогтися від партнерів посилення військової допомоги, особливо постачання ППО та ракет до них. Президент України вважає, що Україна має вистояти цей рік, щоби виграти війну.

Про це він сказав у традиційному відеозверненні. Глава держави також подякував воїнам, які захищають Україну.

За словами президента, Україна сподівається цього місяця отримати достатній обсяг оборонних пакетів. Німеччина вже погодилася передати ракети ППО та артилерійські снаряди калібру 155-мм і не лише. Зеленський зазначив, що чекає на аналогічні кроки й від інших партнерів, у тому числі й США.

"Щоб і цієї зими, як минулої, російський терор ні в чому не міг виграти", — підкреслив президент.

Глава держави нагадав, що зараз йдуть інтенсивні бої по всій лінії фронту, але найсильніше ворог атакує на Авдіївському, Мар'їнському, Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямках. Зеленський також назвав героїчну роботу ЗСУ та на півдні країни. Він нагадав, що пріоритет для України залишається незмінним — дати все необхідне для захисту країни та активних дій, а саме дрони, техніку, боєприпаси та особовий склад.

"Витримати цей рік означає витримати всю цю війну. всім, хто надає Україні міцності! Слава нашому народу! Слава Україні!", — сказав Володимир Зеленський.

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