Влучання по командному пункту у Криму: росіяни назвали цифру загиблих, серед них важливі офіцери

Втратили не тільки особовий склад, а й техніку

Від удару по командному пункту у тимчасово окупованому Криму, як попередньо інформують окупанти, загинуло 23 військових. Зазначається, що унаслідок влучання нібито постраждали військові обʼєкти у Сакському районі, а також неподалік Севастополя.

Про це повідомляє пропагандистський телеграм-канал "Кремлівська табакерка". Зазначається, що по Криму випущено було 10 ракет. Проте офіційного підтвердження від Міноборони Росії ще не було, як і від українського оборонного відомства.

"Ми уточнили у семи джерел у Генштабі та Міноборони, що ж насправді сталося у Криму у четвер, 4 січня. Повідомляємо вам інформацію, яку нам вдалося підтвердити та перевірити. По-перше, увечері у четвер українська армія випустила по Криму 10 ракет. Сім із них було збито, троє, на жаль, потрапили в ціль", — йдеться у повідомленні.

Попередньо росіяни пишуть, що на двох об'єктах загинули 23 військові, п'ятеро з них – високопоставлені офіцери. Також серед загиблих – не менше ніж 9 спецпризначенців.

Унаслідок обстрілу, зазначає телеграм-канал, російська армія втратила кілька елементів ППО та РЕБ. Ба більше, як пишуть пропагандисти, джерела в армії попереджають, що за цими ударами можуть бути нові спроби атакувати військову інфраструктуру півострова (вони вже були), враховуючи, що його протиповітряна оборона тепер ослаблена.

Військові, так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов та севастопольський "губернатор" Михайло Развожаєв запросили у Москві термінове посилення ППО півострова.

Раніше "Телеграф" писав, що у тимчасово окупованому російськими терористами Криму, схоже, сталося щось на кшталт "дружнього вогню". Російська система ППО С-400 відстрілялася по російському ж винищувачу Су-35.