У Криму та над Росією знову гримлять вибухи: що відомо

Під ударом одразу низка міст

Вечір четверга, 4 січня, проходить дуже неспокійно для окупантів — вибухи чули як у районі Севастополя у Криму, так і в російському Бєлгороді та Новоросійську (Краснодарський край). За деякими даними, була ракетна та дронова атака. "Телеграф" зібрав усе, що відомо на момент публікації.

Спочатку стало відомо про вибухи в Криму — окупанти заявили про безліч українських дронів, які почали рух близько 20:00, і досі літають у районі півострова.

Пізніше стало відомо про гучний вибух у районі Новоросійська, що знаходиться в Краснодарському краї Росії неподалік Криму, — попередньо там могли збити ракету.

Бєлгород, Новоросійськ та Севастополь на карті України та Росії

У мережі з’явилися яскраві кадри з місця вибуху в Новоросійську:

Гучні вибухи пролунали і в Бєлгородській області, говорять про мінімум шість вибухів. Момент одного з них потрапив на відео:

Як повідомляв "Телеграф", раніше сьогодні вже чули вибухи в Криму, — там Повітряні сили ЗСУ успішно вразили командний пункт російських військових.

Не обійшлося в Росії сьогодні і без інших втрат, — на російському аеродромі "Шагол" у Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Як з’ясувалося, за цим стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.