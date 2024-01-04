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У Криму та над Росією знову гримлять вибухи: що відомо

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Наслідки вибухів у Новоросійську та у Бєлгороді Новина оновлена 04 січня 2024, 22:57
Наслідки вибухів у Новоросійську та у Бєлгороді. Фото Колаж "Телеграф"

Під ударом одразу низка міст

Вечір четверга, 4 січня, проходить дуже неспокійно для окупантів — вибухи чули як у районі Севастополя у Криму, так і в російському Бєлгороді та Новоросійську (Краснодарський край). За деякими даними, була ракетна та дронова атака. "Телеграф" зібрав усе, що відомо на момент публікації.

Спочатку стало відомо про вибухи в Криму — окупанти заявили про безліч українських дронів, які почали рух близько 20:00, і досі літають у районі півострова.

Пізніше стало відомо про гучний вибух у районі Новоросійська, що знаходиться в Краснодарському краї Росії неподалік Криму, — попередньо там могли збити ракету.

Бєлгород, Новоросійськ та Севастополь на карті України та Росії
Бєлгород, Новоросійськ та Севастополь на карті України та Росії

У мережі з’явилися яскраві кадри з місця вибуху в Новоросійську:

Новоросійськ вибухи сьогодні 04.01.2024
Новоросійськ вибухи сьогодні 04.01.2024

Гучні вибухи пролунали і в Бєлгородській області, говорять про мінімум шість вибухів. Момент одного з них потрапив на відео:

Як повідомляв "Телеграф", раніше сьогодні вже чули вибухи в Криму, — там Повітряні сили ЗСУ успішно вразили командний пункт російських військових.

Не обійшлося в Росії сьогодні і без інших втрат, — на російському аеродромі "Шагол" у Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Як з’ясувалося, за цим стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Теги:
#Крим #Бєлгород #Новоросійськ