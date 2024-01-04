В Крыму и над Россией снова гремят взрывы: что известно

Под ударом сразу ряд городов

Вечер четверга, 4 января, проходит очень неспокойно для оккупантов, — взрывы слышали как в районе Севастополя в Крыму, так и российским Белгородом и Новороссийском (Краснодарский край). По некоторым данным, была ракетная и дроновая атака. "Телеграф" собрал все, что известно на момент публикации.

Сначала стало известно про взрывы в Крыму, — оккупанты заявили о множестве украинских дронов, которые начали движение около 20:00, и до сих пор летают в районе полуострова.

Позже стало известно о громком взрыве в районе Новороссийска, который находится в Краснодарском крае России неподалеку от Крыма, — предварительно там могли сбить ракету.

Белгород, Новороссийск и Севастополь на карте Украины и России

В сети появились яркие кадры с места взрыва в Новороссийске:

Громкие взрывы прозвучали и в Белгородской области, говорят о минимум шести взрывах. Момент одного из них попал на видео:

Как сообщал "Телеграф", ранее сегодня уже слышали взрывы в Крыму, — там Воздушные силы ВСУ успешно поразили командный пункт российских военных.

Не обошлось у России сегодня и без других потерь, — на российском аэродроме "Шагол" в Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Как вияснилось, за этим стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.