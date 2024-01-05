Taurus нужны еще вчера: ведущий политик из Германии призвал Берлин дать Украине крылатые ракеты

Летающие на 500 км ракеты позволят Украине эффективно уничтожать российские тылы.

Украине нужны крылатые ракеты Taurus немецкого производства, поскольку такой уровень поддержки давно назрел. То, что эти ракеты нужны буквально "на вчера" особенно заметно сейчас, когда российский террористический режим снова наносит масштабные удары по Украине.

Об этом заявил ведущий германский политик, член ХСС и президент правоцентристского блока Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте Манфред Вебер, пишет Deutsche Welle. По словам Вебера, Берлину нужно адекватно поставлять Украине все необходимое для войны.

"Дальнейшая поддержка, такая, как поставка немецких ракет Taurus, назрела", – заявил Вебер.

Ракеты, имеющие дальность более 500 км, позволят Украине активнее поражать русские склады, военные базы и другие важные объекты в глубоком тылу. Дефицит крылатых ракет приводит к плохому течению боевых действий, поэтому союзники должны оказать Украине всю возможную поддержку.

"Стратегия, позволяющая Украине бороться, но не делающая ее настолько сильной, чтобы она могла победить, была бы циничной", – резюмировал Вебер.

До этого "Телеграф" писал, что Германия еще не готова поставить Украине ракеты Taurus. Политика правительства ФРГ по поставкам не изменилась, несмотря на призывы председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт рассказал, как в Украине могут использовать ракеты Taurus.