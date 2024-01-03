Российский ракетный террор Украины и реакция Запада: на что следует обратить внимание

Мы пока не можем себе позволить отвечать ударом на удар, бить столь же мощно по территории РФ говорят эксперты

Новые российские массированные ракетные и дроновые удары, несколько волн которых прокатились по Украине, начиная с 29 декабря, вызвали бурную реакцию на Западе. В Евросоюзе призывают усилить поддержку Киева и санкции против РФ. В Конгрессе США, похоже, есть шанс на ускорение принятия важных для нас решений.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" реакцию партнеров Украины на новые преступления страны-агрессора.

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечает, что интенсивность российских террористических атак, действительно, нарастает. Даже один такой обстрел, акцентирует он, вызывает возмущение и страх в западном обществе. А когда это идет чередой – тем более.

"К сожалению, скорее всего, нас ждет еще несколько волн таких атак. Но это будет иметь эффект накопленного гнева. Что, как мне кажется, подтолкнет наших западных партнеров, наконец, не быть похожими, как сказал один наших военный, на перепуганных пингвинов. А наконец-то стать воинами. Теми, кто борется за свои свободы и права", – подчеркивает дипломат.

По его словам, многим на Западе почему-то кажется, что Украина – это нечто далекое от них, как Марс.

"На самом деле, всё не так. Наша война очень близка и к Европе, и к США. И им пора быстрее преодолевать свою инертность. Понимать – чем быстрее они дадут нам оружие, тем быстрее мы одолеем российского монстра", – акцентирует Владимир Огрызко.

По его словам, президент Владимир Зеленский в недавнем интервью The Economist дал прямой ответ на вопрос о том, чего ожидать от 2024-го.

"По его словам, речь пойдет о Черном море, о Крыме, на деоккупации которых сосредоточится Украина. И если это удастся – это станет началом перелома войны в нашу пользу", – констатирует экс-глава МИД.

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

"Ракетные удары РФ по Украине – не новость. И они требуют более эффективной коммуникации с нашей стороны, чем есть. Плохо, что реакция западных политиков на эти акты террора является реактивной, а не проактивной. Тут есть и наша вина. Украине требуется коммуникационная стратегии, чтобы иметь более эффективную для нас реакцию партнеров", – считает эксперт.

По его словам, речь не просто о трансляции последствий террористических ударов на медиа-пространство Запада, а о демонстрации преступных действий России как системы. С разворачиванием дискуссии о том, каким должен быть мир без РФ.

Украина, уверен Евгений Магда, также должна занимать проактивную позицию Но, отмечает он, мы пока не можем себе позволить отвечать ударом на удар, бить столь же мощно по территории РФ, как она по нам. Потому что нет необходимого для этого вооружения.

"Решение о передаче нам таких вооружений лежит в сфере компетенции западных правительств. И имеет значительный политический подтекст, – поясняет Евгений Магда. – Так что рассчитывать сейчас со стороны партнеров на оперативное реагирование именно действиями, увы, не стоит. Поэтому и нужна системная информационная работа вдолгую. Существенные коммуникационные усилия.

Не просто информирование наших партнеров о том, что происходит в Украине после обстрелов, но и – демонстрировать, что мы сами качественно меняемся. Постоянно напоминать миру, что именно в Украине сейчас идет самая большая война на планете. И что именно РФ – агрессор. Нужно использовать все способы информирования (с упором на судьбы людей – и живых, и погибших в результате российских атак), рассказывая об этой войне".

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