"Враг не остановится": Залужный отчитался о рекордном сбитии российских ракет и попросил помощи у союзников

Валерий Залужный считает, что Россия не остановится и в ближайшее время атак будет больше

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об успехах ВСУ во время сегодняшней ракетной атаки на Украину. По его словам, российские ракеты "Кинжал" не достигли своих целей.

Об этом он сообщил в своем Twitter. Также Залужный обратился к союзникам с просьбой увеличить помощь Украине.

Так, по словам главнокомандующего ВСУ, при помощи ЗРК Patriot силы ПВО Украины сбили 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Ранее эти российские ракеты считались несбиваемыми, так как они могут маневрировать по траектории полета. Кроме того, из-за своих характеристик аэробаллистические ракеты меньше обычных находятся в зоне действия ПВО, поэтому их трудно было сбить.

Валерий Залужный отметил, что 10 сбитых "Кинжалов" — это рекорд. Но Украину нужно еще больше систем ПВО на фоне участившихся массированных обстрелов.

"Если ракеты поразят цель, то последствия будут катастрофическими. Спасибо партнерам. Нет оснований полагать, что враг остановится. Поэтому нам нужно больше систем (ПВО — ред.) и боеприпасов к ним", — написал Валерий Залужный.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько денег потратила Россия на массированный ракетный обстрел Украины сегодня. По подсчетам, сумма равна бюджету города.